الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيِّل للدموع على متظاهري الشانزليزيه

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيِّل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين الذين يتظاهرون للأسبوع الثاني على التوالي في العاصمة باريس ضد ارتفاع أسعار الوقود، حسبما أوردت "بي بي سي".

واندلعت اشتباكات عنيفة في شارع الشانزليزيه بينما حاول المتظاهرون اختراق طوق أمن تابع للشرطة حول المواقع الحساسة في وسط المدينة.

وتشير التقديرات إلى أن عدة آلاف من المتظاهرين قد تجمَّعوا، فيما تم نشر 3000 ضابط شرطة.

وردد بعض المحتجين النشيد الوطني ولوحوا بعلم البلاد بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها "ماكرون، يجب أن يستقيل" و"ماكرون لص".

من جانبه، أشار وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير بأصابع الاتهام لزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، التي أججت الاحتجاجات ودعت أنصارها للاحتشاد وإقامة حواجز في الشانزليزيه، على حد قوله.

وتأتي الاحتجاجات عقب ارتفاع سعر الديزل، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في السيارات الفرنسية ، بنحو 23% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين؛ لتشجيع الناس على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضررًا للبيئة.