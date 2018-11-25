شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: هناك خطة متكاملة للنهوض بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القيادة السياسية لديها إصرار كبير على دعم الحكومة ووزارة الزراعة للعمل على مواصلة الجهود في المجال الزراعي، واستصلاح الأراضي، والتغلب على التحديات القائم عليها الفجوة الزراعية بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل الهامة والاستراتيجية.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدولة لديها خطة متكاملة من أجل التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى تكون على أعلى المستويات العالمية، بالإضافة للنهوض بالثروة الحيوانية فى وقت قياسى.

وأوضح "سعد" أن زيادة صادرات مصر الزراعية خلال الأعوام الأخيرة للخارج يؤكد أننا على الطريق الصحيح في مجال الانتاج الزراعى، لكن هذا لا يمنع أن هناك أمور يجب تعديلها حتى نتمكن من النهضة الزراعية على أكمل وجه.