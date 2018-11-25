شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد الله زين: حجز تذاكر القطارات إلكترونيا قضى على السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن خطوة إتاحة حجز تذاكر القطارات من خلال مكاتب البريد، تعتبر غير فعالة فى القضاء على السوق السوداء، وتخفيف اعباء الزحام عن المواطنين، كما يتخيل البعض.

وأضاف عبد الله زين الدين، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن تقليل العنصر البشرى فى هذا الاتجاه أمر ضرورى جدًا لمنع التلاعب، وتحقيقه يستدعى الاعتماد على ماكينات مخصصة لصرف تذاكر القطارات، مع عدم اقتصار التعامل على الفيزا، والسماح باستخدام الدفع الفورى، من خلال إتاحة أماكن بالماكينة لادخال النقود، كما اكد على توفير كافة المعلومات التى قد يحتاجها المسافر فيما يخص مواعيد انطلاق القطارات، وتوضيح الأماكن الخالية وتحديد الدرجة وغير ذلك من الخدمات التى يقدمها العنصر البشرى فى الوسائل التقليدية.

وتابع عبد الله زين الدين، أن توفير إمكانية التعامل الإلكترونى فيما يخص تذاكر القطارت، سيضمن عدم الحاجة الى التعاون مع مكاتب البريد أو جهة أخرى لبيع التذاكر، لأنها قد تكون الحل الجذرى لأزمة السوق السوداء، فإن الشفافية تتحقق من خلال التعامل الإلكترونى، والتى ستكون مُيسرة على الجميع.