بلال عبدالله: كل المؤشرات تدل على التأخير في تشكيل الحكومة

إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ ان "كل المؤشرات والمعطيات تدل على التأخير في تشكيل ​الحكومة​"، مشيرا الى انه "مهما كانت المبررات والأسباب والدوافع الداخلية والخارجية التي تعيق ​تشكيل الحكومة​، فإن عبء الوضع ​الاقتصاد​ي والاجتماعي وأزمة ​البطالة​ ومواجهة المشاكل الحياتية للناس، والحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلد، هو اكبر من كل هذه الدوافع"، مشددا على أنه "آن الأوان ان نحتكم إلى انتمائنا الوطني والى قرارنا الوطني المستقل بالحد الأدنى، وان نحيد ​لبنان​ عن الصراعات والمحاور الاقليمية والدولية، وان نعمل على تشكيل حكومة مع برنامج اقتصادي لنوقف هذا الدهور الحاصل في مؤسساتنا وقطاعاتنا وفي أوضاعنا الاقتصادية وغيرها".

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ورأى عبدالله في حديث صحافي أن "المطلوب الترفع والتواضع، فأحيانا العض على الأصابع لا ينفع، وليس المهم من يقول "أخ" أولا، المهم أن الوطن والناس هما من يدفعان الثمن نتيجة هذه الأوضاع، لذلك ندعو ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة المكلف وجميع القوى السياسية الى أكبر ممكن من الجهد لإخراج الوضع الحكومي من عنق الزجاجة، وإلا فإن مصير البلد وأجيالنا والاقتصاد والنقد سيصبح في مكان آخر".