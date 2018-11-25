كلودين عون روكز: مبادرة الرئيس عون هي تحية رمزية لضحايا العنف الأسري

أكدت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون روكز أن "مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات هي تحية رمزية لأرواح النساء من ضحايا العنف الأسري في لبنان، وللتأكيد مجددا على التزام الدولة اللبنانية تأمين حماية مواطناتها من كافة اشكال العنف، ودعمها لجهود المناصرة الرامية للإصلاح القانوني ورفع الوعي والتطوير الخدماتي".
ووضعت عون ممثلة الرئيس عون اكليلا من الزهر امام النصب التذكاري الخاص بالنساء ضحايا العنف الأسري، عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك بالتنسيق مع منظمة "ابعاد" وحضور مديرتها غيدا عناني ورئيس بلدية بعبدا انطوان الحلو، وعند المغيب، اضيء النصب التذكاري باللون البرتقالي، وهو اللون العالمي المخصص لهذه الحملة.
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