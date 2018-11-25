اشارت مصادر رافضة لتوزير أحد نواب اللقاء التشاوري لصحيفة "الأنباء" إلى أن لديها قناعة راسخة وثابتة بأن ​حزب الله​ يتخذ من هؤلاء النواب مطية للوصول إلى استنساخ ​الحرس الثوري الإيراني​ في ​لبنان​، على صورة ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​، والحشود المستقدمة من الخارج إلى ​سوريا​، و​أنصار الله​ في ​اليمن​.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر للأنباء: حزب الله يتخذ من النواب السنة مطية لاستنساخ الحرس الثوري بلبنان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .