زغيب: معظم حوادث السير بسبب طرق تفتقد أدنى المواصفات

إعتبر المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ ان أسباب معظم "​حوادث السير​ التي تقع في كثير من المناطق ال​لبنان​ية وخصوصا في منطقة ​بعلبك الهرمل​ ويقع فيها ضحايا هي الطرق التي تفتقد أدنى المواصفات التي تؤهلها لتكون طرقا خاصة لمزرعة فضلا عن ان تكون طرقا تربط ​البقاع​ ب​بيروت​ وتربط لبنان بسوريا".

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