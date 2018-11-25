كتلة المستقبل اختتمت خلوتها البقاعية: حددنا قضايا المنطقة الإنمائية وسنتابعها

أعلن المكتب الإعلامي ل​تيار المستقبل​ أن "​كتلة المستقبل​ النيابية برئاسة النائب ​بهية الحريري​، اختتمت خلوتها الأولى في ​منطقة البقاع​، التي عقدتها على مدى يومين بحفل استقبال أقامته بمناسبة اليوبيل الماسي ل​عيد الاستقلال​".

وأكدت النائب بهية الحريري أن "ما أردناه هو أن يكون هناك مساحة تواصل، وهدف الخلوة هو التواصل مع الناس، والتطرق إلى مشاكلهم وهمومهم والمشاريع، التي هم بحاجة إليها في هذه المنطقة، وما أردناه هو أن يكون هذا التواصل مع الناس"، مشيرة إلى أن "الخلوة حددت الكثير من القضايا، التي سنتابعها مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، ومع الوزارات والإدارات المختصة، والتي لها علاقة بالمنطقة"، لافتة الى انه "تم الحديث عن المناطق الصناعية والأوتوستراد العربي، الذي هو من أولى أولوياتنا، وعلى رأس اهتماماتنا، وكذلك قضية تلوث الليطاني، وبعض هذه القضايا وغيرها، سنتابعها أنا وزملائي في الكتلة، وليس فقط في هذه المنطقة، بل في كل المناطق. والأهم هو الآليات التي ستنشأ فيما بيننا، للتواصل بعد هذه الخلوة، وسيتم إشراك جميع القطاعات التربوية والبلديات والجمعيات والنقابات".