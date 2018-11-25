محافظ حلب: قصف الإرهابيين بقذائف سامة دليل امتلاكهم للأسلحة الكيماوية

أعلن محافظ مدينة حلب حسين دياب، في حديث تلفزيوني، عن "ارتفاع عدد المدنيين المصابين بحالات اختناق نتيجة الاعتداء الإرهابي بقذائف تحتوي غازات سامة على أحياء شارع النيل والخالدية إلى 41 مدنيا"، مشيرا إلى أن "هذا دليل على امتلاك الإرهابيين لمخزون من الأسلحة الكيميائية".
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد ذكرت أن "وحدات من الجيش السوري ردّت على مصادر إطلاق القذائف على حي الخالدية في حلب وألحق خسائر كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة".
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