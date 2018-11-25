محافظ حلب: قصف الإرهابيين بقذائف سامة دليل امتلاكهم للأسلحة الكيماوية

أعلن محافظ مدينة حلب ​حسين دياب​، في حديث تلفزيوني، عن "ارتفاع عدد المدنيين المصابين بحالات اختناق نتيجة الاعتداء الإرهابي بقذائف تحتوي غازات سامة على أحياء شارع النيل و​الخالدية​ إلى 41 مدنيا"، مشيرا إلى أن "هذا دليل على امتلاك الإرهابيين لمخزون من الأسلحة الكيميائية".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد ذكرت أن "وحدات من ​الجيش السوري​ ردّت على مصادر إطلاق القذائف على ​حي الخالدية​ في حلب وألحق خسائر كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة".