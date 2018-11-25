رئيس الوزراء الأرجنتيني: نهتم بالمجتمع الإسلامي ونحترمه

أكد رئيس الوزراء الأرجنتيني ماركوس بينا، خلال استضافته قادة وممثلي المؤسسات الإسلامية بالبلاد، أن "الحكومة الأرجنتينية تهتم بالمجتمع الإسلامي في البلاد، وتكن له الاحترام".
ولفت بينا إلى أن "اللقاء مع ممثلي مسلمي الأرجنتين، الذين هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، جاء لبحث قلقهم حيال سجن الشقيقين سالومون المتهمين بدعم الإرهاب".
وأوضح رئيس الوزراء الأرجنتيني أن "الحكومة تولي أهمية للمجتمع الإسلامي، والأرجنتين تفتخر بهذا التنوع الذي يكوّن شخصيتنا، وندرك قيمة الحوار الذي حققناه".
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