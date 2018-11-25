وزير خارجية البحرين: إيران لم تنم منذ البارحة بسبب الإنتخابات

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "إيران لم تنم منذ البارحة، أربعين ألف رسالة إلكترونية من إيران تدعو البحرينيين لمقاطعة الانتخابات، انتظروا، فلن تعجبكم النتائج".
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا نقلت فيه عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، قوله إن 40 ألف رسالة إلكترونية مصدرها من البحرين وإيران، فبركت إعلانا عن أسماء مواطنين محذوفة من كشوفات الانتخابات.
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