واشنطن بوست: الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مع المكسيك حول طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة "​واشنطن بوست​" أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ توصلت إلى اتفاق مع حكومة ​المكسيك​ ينتظر بموجبه طالبو اللجوء في المكسيك أثناء تقييم المحاكم الأميركية لطلباتهم".

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية المكسيكية أولغا سانشيز كورديرو تأكيدها أنه "في الوقت الحالي اتفقنا على سياسة تقضي بالبقاء في المكسيك"، مشيرة إلى أن "ذلك سيمثل حلا قصير المدى والحل على المديين المتوسط والطويل هو ألا يهاجر الناس أساسا".

وأوضحت "واشنطن بوست" أنه "لم يتم توقيع اتفاق رسمي، لكن المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى الاتفاق على أنه اختراق محتمل لردع الهجرة".

كما نوهت الصحيفة الأميركية إلى أنه "بموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح لمقدم الطلب الذي رفض طلبه باللجوء إلى المكسيك ولكنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى ​الولايات المتحدة​ حتى يرحل إلى بلده الأصلي"، موضحة أن "الاتفاق جرى الأسبوع الماضي في مدينة هيوستن خلال اجتماع مرتقب بين وزير خارجية المكسيك ومسؤولين أميركيين من بينهم وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ووزيرة الأمن الداخلي".