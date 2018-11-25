وفد "حماس" يغادر القاهرة عقب لقائه مسؤولين مصريين

أعلنت نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة "حماس" عصام الدعاليس، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "وفد الحركة غادر العاصمة المصرية ​القاهرة​، فجر السبت، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين مصريين بشأن المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع ​إسرائيل​ والعلاقات الثنائية".

ولفت الدعاليس إلى أن "الوفد أنهى الخميس الماضي لقاءاته بالمسؤولين المصريين وغادر فجر السبت، وتم التأكيد خلال المباحثات على موقف الحركة من المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا".

وأوضح أن "الحركة عرضت رؤيتها المنسجمة مع الكُل الوطني والقائمة على الشراكة وتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق 2011".