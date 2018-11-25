الجيش المالي يعلن مقتل 30 مسلحا وسط البلاد

أعلن ​الجيش المالي​ مقتل 30 مسلحا في عملية مشتركة مع نظيره الفرنسي بمنطقة موبتي وسط البلاد، لافتاً إلى أن "العملية التي جرت استهدفت مجموعة "جبهة تحرير ماسيبا" الإرهابية وأنه تم قتل زعيمها أمادو كوفا".

يذكر أن الأجزاء الوسطى والشمالية يشهد من مالي هجمات مسلحة وصراعات انفصالية منذ عام 2012.