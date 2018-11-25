محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي: نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرًا حول خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع أزمة طالبي اللجوء من الولايات المتحدة، فيما حذرت الكاتبة مور التشولير، في مقال لها بصحيفة "هآرتس" العبرية، من تكرار سيناريو حرب 1973، نتيجة غفلة قادة الاحتلال الإسرائيلي السياسية، وعدم قراءة معطيات الأوضاع الدولية، ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقريرًا السبت، حول معاناة الإيزيديين في العراق، على الرغم من تحرير موطنهم من تنظيم داعش الإرهابي.

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين الصحف: "من يسيطر عليها بإمكانه تدمير إسرائيل".. معاناة مدينة عراقية لا يهتم بها أحد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .