مصدر عن المتهم بقتل والده في إمبابة: شرطي مفصول منذ 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة، التحقيق في جريمة مقتل رجل على يد نجله بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني مسؤول -رفض ذكر اسمه-، إن أمين شرطي يدعى "عاطف" فُصل من الخدمة منذ 10 سنوات، طعن والده بسلاح أبيض "سكين" سقط على إثرها الأب قتيلا، مضيفًا أن المتهم يعاني من أزمة نفسية.

في المقابل، أوضح شهود عيان من الأهالي، أن مشادة كلامية حادة وقعت بين المتهم ووالده؛ بسبب رفض الأخير طلب نجله بمنحه مبلغ مالي لشراء مواد مخدرة، مؤكدين أن الضحية كان على خلاف مستمر مع نجله بسبب تعاطيه للمخدرات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة أبو هنيدي بالقرب من كوبري الساحل.

ودفع العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، بضباط القطاع بقيادة العقيد محمد عرفان والمقدم أمثل حرحش، وتمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من ضبط المتهم والتحفظ عليه.

بدورها، فرضت قوات الشرطة، كردونا أمنيا بمحيط الواقعة لتسهيل مهمة فريق النيابة العامة والأدلة الجنائية للمعاينة وسماع أقوال الجيران؛ للوقوف على ملابسات الحادث.