ندوة تعريفية بمبادرة الكشف عن فيروس "سي" بوسط سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- أ ش أ:

أقامت مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الإدارة الصحية بنخل في وسط سيناء، ندوة للتعريف بالحملة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".

وأكد محمود صالح مسئول الإعلام في إدارة نخل الصحية، أن الندوة أقيمت بالمسجد الكبير بمدينة نخل وتضمنت تعريف المواطنين بمرض الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" وطرق نقل العدوى وفترة الحضانة وظهور الأعراض وطرق الوقاية، إلى جانب التعريف بالأمراض غير السارية مثل السمنة والسكر وضغط الدم.

وأوضح أن الكشف والتحاليل بالمجان من خلال الحملة وكذلك العلاج في حالة ثبوت الإصابة، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وعددهم 3 آلاف و415 فردا على مستوى مركز ومدينة نخل.

وأضاف أنه تم تخصيص 4 فرق لمركز ومدينة نخل للكشف على المواطنين موزعين على الوحدات الصحية بصدر الحيطان ورأس النقب ومستشفى نخل المركزي، بخلاف عدد من الفرق المتحركة لتغطية كافة التجمعات والمناطق.

من جانبه، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مستوى المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة من أول ديسمبر المقبل حتى نهاية فبراير القادم، حيث تم زيادة المدة من شهرين الى 3 شهور.