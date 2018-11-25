قافلة قصر العيني الطبية تختتم أعمالها بعلاج 1495 طفلاً بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

اختتمت مساء السبت، فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها على مدار 3 أيام متتالية في محافظة الوادي الجديد، بتوقيع الكشف الطبي على 1495 طفلا من أبناء مركزي الداخلة وبلاط.

وضمت القافلة، 24 طبيبا من كلية طب القصر العيني برئاسة الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، وبرعاية النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب ومؤسسة "وفاءًا لمصر".

كما زارت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، مستشفى الداخلة العام، لمتابعة أعمال القافلة وتقديم الشكر لأعضائها على مجهوداتهم في خدمة أهل الواحة طوال الأيام الماضية.

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، انتهاء اليوم الثالث والأخير من القافلة بتوقيع الكشف على 1495 طفلا بواقع 327 في اليوم الأول و431 في اليوم الثاني و747 طفلا في اليوم الثالث والأخير، وإجراء 10 عمليات جراحية وزيارة منزلية لطفل من قرية أسمنت بمركز الداخلة تعرض لحادث تسبب في شلل نصفي.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إن القافلة جري تنظيمها لأهالي الداخلة للكشف وعلاج الأطفال بواحة الداخلة بالتعاون مع مؤسسة وفاءًا لمصر وتضم جميع تخصصات الأطفال الطبية شاملة الرمد والفم والأسنان والمسالك والصدر وجراحات المخ والأعصاب والعظام والأنف والإذن والحنجرة وأمراض الدم والكبد والجهاز الهضمي والعصبية وذلك حتى الأحد الموافق 25 نوفمبر الجاري.

أضاف البيان، أن القافلة تأتي في إطار حملة علاج الـ1000 طفل والتي تنفذها الكلية مع بعض المؤسسات والجهات الخيرية لعلاج الأطفال في جميع المحافظات خاصة المناطق النائية والبعيدة والمحرومة و تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية للحزب للتخفيف عن كاهل البسطاء، ومشاركة الحكومة فى خططها المتنوعة بالتعاون ورعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط وقطاع الصحة بالمحافظة.

يذكر أن قافلة طب القصر العيني بدأت أعمالها الخميس الماضي وقدمت الخدمة الطبية علي مدار الايام الثلاثة الماضية، كما أن حزب مستقبل وطن نظم منتصف الأسبوع الماضي، قافلة طبية لمرضي الرمد بالتعاون مع مؤسسة مغربي، لخدمة أبناء مركز الداخلة وبلاط والفرافرة بإجمالي 400 حالة مرضية، وأنهت أعمالها صباح الخميس 22 نوفمبر 2018.