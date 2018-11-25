حول العالم في 24 ساعة: أمير سعودي يدعو لمحاكمة المخابرات الأمريكية بعد تقريرها حول مقتل خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي: شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تشكيك الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، في قدرات وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، وتقييمها لمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، معتبرًا أنه يجب محاكمة الوكالة، وتأكيد القنصلية العامة لمصر في الرياض، متابعتها الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي صباح السبت 24 نوفمبر الجاري بمحافظة رماح شمال شرق الرياض.

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