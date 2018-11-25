اليوم.. محاكمة نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين في اتهامهم بالرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 آخرين، في اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشاوي مالية لأداء موظف عمومي عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق سعاد الخولي وبقية المتهمين، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضي، في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وباشرت النيابة التحقيقات في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، واعترافات المتهمين، حيث ثبت طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.