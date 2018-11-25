شرطي مفصول يقتل والده بإمبابة.. ومصدر: مريض نفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شرطي مفصول حياة والده بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد؛ بسبب رفضه منحه مبالغ مالية لشراء المخدرات.

وبحسب شهود عيان بمنطقة عزبة أبو هنيدي، وقعت مشادة كلامية حادة بين الشرطي المفصول "عاطف" ووالده بعد رفض الأخير طلب نجله بالحصول على أموال، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الابن على والده بسكين، وأرداه قتيلا.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة للمعاينة وسماع أقوال الجيران؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

بدوره، قال مصدر أمني مسؤول إن "المتهم مريض نفسي يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا"، لافتا إلى أنه تم ضبطه والتحفظ عليه.