تعديلات أستراليا في قانون إلغاء الجنسية يهدد بوجود أشخاص "بلا وطن"

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون اعتزام الحكومة الفيدرالية تقديم تغييرات تتعلق بقوانين التجريد من الجنسية.

ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى جعل النظام الأسترالي بشأن إلغاء الجنسية الأوسع نطاقا في العالم ويخاطر بتحويل بعض الأستراليين إلى أشخاص بلا وطن.

في 2015، قدمت أستراليا تشريعا ينص على إلغاء الجنسية على أسس تتعلق بالأمن القومي.

بموجب القانون، فإن الشخص يفقد جنسيته في حالتين أساسيتين أولاهما الارتباط في أنشطة بالخارج تضر بالأمن القومي، ولا يحتاج إلى إدانة قضائية في هذا الصدد ليتم حرمانه من المواطنة.

أما الحالة الثانية فتتمثل في إدانته قضائيا في اتهامات أمن قومي معينة وصدور حكم بحبسه لمدة لا تقل عن 6 سنوات.

بيد أن الحكومة لا تستطيع إلا إلغاء مواطنة أصحاب الجنسية المزدوجة.

ويعني هذا أن القانون الحالي يحظر على أستراليا تجريد أحد من الجنسية إذا تسبب ذلك في أن يكون "بلا وطن".

وقال داتون إن القانون الحالي تم استخدامه لتجريد 9 أشخاص من جنسيتهم الأسترالية.

وبين هؤلاء التسعة، كان هناك 6 أشخاص خارج أستراليا وفقدوا جنسيتهم جراء مخالفات ارتكبوها.

لكن القانون الجديد المقترح يجعل الأمر سهلا للسلطات الأسترالية لإلغاء جنسية الأستراليين مع تعديلات كبيرة منتظرة في شرط الجنسية المزوجة وفقا لبيان مشترك من مكتبي موريسون وبيتر داتون.

وقال البيان: "الحكومة سوف تجري تغييرات في معايير تحديد الجنسية المزدوجة".

ولم يذهب مشروع القانون بعد إلى البرلمان، لكن هناك احتمال أن يمنح التشريع للوزير سلطات تحديد إذا ما كان الشخص مواطنا أجنبيا أم لا رغم أن ذلك قد يثير مشكلات دستورية.

وأوضحت المحكمة العليا الأسترالية في العديد من المناسبات أن الإقرار بأن شخص ما أجنبي يعتمد على قوانين الدولة الأجنبية.