إحصائيات: 28% من سكان أستراليا أجانب

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - من المقرر أن تشكل سياسة الهجرة قضية هامة في انتخابات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا والانتخابات الفيدرالية الأسترالية المقبلة.

التأثير غير الملائم للهجرة على النمو السكاني والبنية التحتية العامة في سيدني وملبورن يمثلان المفتاح الرئيسي.

وإذا نظرنا إلى نموذج دولة هجرة أخرى صديقة لأستراليا، وهي كندا، يمكننا أن نرى كيف تلعب الدول والمناطق دورا أكبر في تحديد هدف الهجرة، وكيف يخفف الاختيار الضغط عن المدن الكبرى دون تقليل جذري لمعدلات الهجرة.

وتؤثر الهجرة بالتأكيد على التعداد السكاني لأستراليا بدرجة كبيرة يتجاوز معظم الدول الغربية.

وبين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا توجد بلدان تتجاوز أستراليا في نسبة الأشخاص المولودين بالخارج باستثناء سويسرا ولوكسمبرج.

وفي أستراليا، نجد أن 28% من عدد السكان مولودون في الخارج .

المشكلة الرئيسية في أستراليا هو أن المهاجرين يتركزون في المدن الكبرى ويبتعدون عن المناطق الإقليمية.

ووفقا لمكتب الإحصاء الأسترالي، فإن 85% من المهاجرين يعيشون في المناطق الحضرية الرئيسية مقابل 64% من الاستراليين المولودين بالداخل.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن سيدني تحتل المركز الرابع بالاشتراك مع أولاند ولوس أنجلوس في أكبر نسبة من المقيمين المولودين في دولة أجنبية (39%) مقابل 35% في ملبورن.

كما تكشف الإحصائيات أن حوالي ثلثي السكان في سيدني وملبورن وبيرث يملكون أحد الوالدين على الأقل من مواليد الخارج.

وتدرس الحكومة الأسترالية تقليل سقف الاستيعاب السنوي للمهاجرين من 190 ألف إلى 160 ألف خلال الموازنة الفيدرالية العام القادم مع إلزام المهاجرين الجدد بالبقاء في المناطق الإقليمية بعيدا عن المدن الكبرى 5 سنوات كشرط للحصول على الإقامة الدائمة.