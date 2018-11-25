أستراليا: حزب العمال يكتسح إنتخابات ولاية فكتوريا

يحتفل مناصرو حزب العمال بفوزهم رغم عدم إكتمال فرز الأصوات حتى الآن. فالأرقام الصادرة حتى اللحظة تشير الى تأرجح كبير في الأصوات لصالح حزب العمال.

وقد تمكن الحزب من تحقيق فوز كبير في المناطق المعروفة بمواليتها لحزب الأحرار في شرق ملبورن، وهذا ساعد حزب العمال على تحقيق نصر قوي في انتخابات الولاية.

والعمال لم يُنتخبوا لولاية ثانية فحسب، وإنما وبحسب المحلل السياسي في قناة ABC أنتوني غرين فإن حكومة دانيال أندروز عادت مع أغلبية متزايدة.

استطاع حزب العمال ان يحصل على ٥١ مقعدا وذلك بحسب المعلومات المتوفرة حتى الساعة ٧:٤٥ من مساء اليوم، وهو ٦ مقاعد أكثر من حكمه في الولاية السابقة من ٤٥ مقعدا.

ويتألف البرلمان من من 88 مقعداً، فحصول العمال على ٥١ يفور لهم أغلبية مريحة في ولايتهم الثانية.

أما ا الائتلاف الليبرالي– الوطني فحتى الآن حصل على ١٦ مقعدا مؤكدا، ويبدو انه سيكافح للاحتفاظ بالـ ٣٧ مقعد التي يملكها الآن في البرلمان.

وزير الصحة في الولاية جيل هينيسي قال إن العمال تمكنوا من حصد بعض المقاعد في مناطق عادة لا يؤدون فيها جيدا، وذلك في حديث لقناة الـ ABC. وأضاف "يبدو الأمر كحمّام دم".

وبدأ فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساءً. وسجّل ٤.١ مليون شخصا اسمه للمشاركة في الانتخابات.

وتطمح لجنة الانتخابات الى احتساب ما يصل إلى 75٪ من الأصوات التفضيلية هذه الليلة.

المقاعد البرلمانية قبل الانتخابات

العمال: ٤٥

الأحرار:٣٠

الوطنيين: ٧

الخضر: ٣

مستقلين: ٣