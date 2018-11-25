حريق يودي بحياة طفلين جنوب الخليل

الخليج 365 | فريق التحرير

توفي طفلان شقيقان، إثر حريق اشتعل في منزلهما بمدينة يطا جنوب الخليل، في وقتٍ متأخر من مساء السبت.

وأكدت مصادر محلية أن الحريق الذي اشتعل في منطقة خلة مزهر، أودى بحياة الطفلين الشقيقين سارة جمال العدرة (سنتين)، وإلياس (5 سنوات).

وأفاد الدفاع المدني، بأن طواقمه أخمدت الحريق بالتعاون مع الأهالي في المنطقة، دون أن يورد تفاصيل أخرى عن أسبابه.