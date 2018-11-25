خيبة أمل في جيش الاحتلال

الخليج 365 | فريق التحرير

أكد المحلل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوخطبوط، أن "خيبة أمل" أصابت "مؤسسة الجيش" في إسرائيل، نتيجة عدم انخفاض عدد المشاركين في المظاهرات عند السياج الفاصل مع قطاع غزة، وذلك خلافًا لما كان يتوقعه قادة الجيش في الفترة الأخيرة.

وقال بوخطبوط، السبت، إن التقديرات في إسرائيل كانت تُشير إلى أن التقدم في مفاوضات التهدئة مع حماس، وإدخال الأموال القطرية، من شأنه أن يُقلل من عدد المشاركين في المظاهرات الأسبوعية، لكن ذلك لم يحدث، مضيفًا أن جيش الاحتلال يراقب التطورات في ملف المصالحة الفلسطينية، "وينتظرون المفاجأة التالية التي ستقدمها حماس في حال حدوث صدام جديد" وفق قوله.

ورأى بوخطبوط أن على "هيئة الأركان العامة" في جيش الاحتلال أن تبقى جاهزة للتعامل مع احتمالية الذهاب إلى معركة مع حماس، أو القيام بجولة قصيرة "طاحنة" لمنع الحرب معها، مضيفًا أن إطلاق 500 صاروخ خلال الجولة الأخيرة من غزة، "هو رسالة لما سيواجه إسرائيل في الجولة القادمة".