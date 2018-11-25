كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: وزير منشق يكشف أبشع صور العنصرية لميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب موقع "نيوزيمن" السبت، انتقد باقزقوز عنصرية ميليشيا الحوثي الانقلابية في تشكيل وفدها للمفاوضات المرتقبة، مشيراً إلى أن عناصر الميليشيات وقتلى معاركها "من كل الطيف اليمني"، فيما مكتبها السياسي خالٍ من أي شخصية من جنوب اليمن.
ووصف الوزير السابق بحكومة الميليشيات الانقلابية ذلك بـ"أبشع صور العنصرية"، موضحاً أن الوزير الجنوبي في حكومة الانقلاب الحوثي "لا يساوي جزمة مدير وهمي" من الميليشيات الحوثية.
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