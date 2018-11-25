كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تاسك" يوصى الاتحاد الأوروبى بالموافقة على صفقة "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوصى رئيس قمة الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بأن يوافق التكتل على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" التي تم التفاوض عليها مع بريطانيا.
وقال تاسك "سأوصي بأن نوافق يوم الأحد على نتائج مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا أحد لديه أسباب ليكون سعيدًا، لكنه على الأقل في هذا الوقت الحرج ، اجتاز الاتحاد الأوروبي (27 دولة) اختبار الوحدة والتضامن".
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