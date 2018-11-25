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الجزائر: القبض على إرهابي والعثور على مخبأ للأسلحة

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كشفت مفرزة للجیش الوطني الشعبي الجزائري، بالتنسیق مع مصالح الجمارك، یوم السبت، مخبأ للأسلحة والذخیرة.
وأوضح بيان لوزراة الدفاع الجزائرية أن المخبأ یحتوي على: بندقیة رشاشة، ومسدس رشاش من نوع كلاشنیكوف، بالإضافة إلى 3 بنادق نصف آلیة من نوع سیمونوف، وبندقية تكراریة ، وما يقرب 866 طلقة من مختلف العیارات. بالإضافة إلى 17 كیلوغرام من الحبوب المخدرة.

وقال بيان وزارة الدفاع أن العملية جرت في إطار مكافحة الإرھاب وحمایة الحدود، وعلى إثر معلومات وعملیة استطلاع وتفتیش على مستوى الشریط الحدودي بالقطاع العملیاتي "برج باجي مختار" بالناحیة العسكریة السادسة.

وتمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجزائري والدرك الوطني، ببلدية تغنيف ولاية معسكر بالناحية العسكرية الثانية من إلقاء القبض على الإرهابي "بناصر محمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.

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