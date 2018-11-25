كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: القبض على إرهابي والعثور على مخبأ للأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيان وزارة الدفاع أن العملية جرت في إطار مكافحة الإرھاب وحمایة الحدود، وعلى إثر معلومات وعملیة استطلاع وتفتیش على مستوى الشریط الحدودي بالقطاع العملیاتي "برج باجي مختار" بالناحیة العسكریة السادسة.
وتمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجزائري والدرك الوطني، ببلدية تغنيف ولاية معسكر بالناحية العسكرية الثانية من إلقاء القبض على الإرهابي "بناصر محمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.
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