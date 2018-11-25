كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تتلقى تهديدات ذات مصداقية حول هجمات محتملة ضد منشآت أمريكية فى الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السفارة الأمريكية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت إنها تلقّت معلومات ذات مصداقية ومحددة عن تهديد إرهابى محتمل ضد منشآت الحكومة الامريكية فى العاصمة كينشاسا.

وأضاف الإنذار الأمني الذي أرسلته السفارة عبر البريد الإلكتروني إلى المواطنين الأمريكيين أن سفارة كينشاسا ستغلق أمام الجمهور يوم الاثنين ، 26 نوفمبر.

ولم يوضح البيان طبيعة التهديد، ورفضت السفارة التعليق على ذلك، حيث لا يُعرف عن أي من المنظمات الإرهابية الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية أنها تقوم بعمليات كبرى في الكونغو، غير أن الحالة السياسية للبلد متوترة.

ويتوجه الناخبين يوم الخميس في 23 ديسمبر للانتخابات الرئاسية التي تعقد حول اختيار خليفة جوزيف كابيلا الحالي.