كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 فنلنديين فى تحطم طائرة بزيمبابوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان أربعة مواطنين فنلنديين من بين خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في زيمبابوي يوم الجمعة، حسبما أفادت شركاتهم ووزارة الخارجية الفنلندية.
وقالت الوزارة ان الطائرة تحطمت بالقرب من ماسفينجو، وفقاً لوكالة رويترز.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 فنلنديين فى تحطم طائرة بزيمبابوى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .