كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 فنلنديين فى تحطم طائرة بزيمبابوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان أربعة مواطنين فنلنديين من بين خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في زيمبابوي يوم الجمعة، حسبما أفادت شركاتهم ووزارة الخارجية الفنلندية.

وقالت الوزارة ان الطائرة تحطمت بالقرب من ماسفينجو، وفقاً لوكالة رويترز.