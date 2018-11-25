كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: أرتال عسكرية من اللواء 73 تتوجه لتازربو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت منطقة الخليج العسكرية قد أعلنت إرسال قوة أمنية إلى المدينة لمُلاحقة إرهابيي داعش الذين فرّوا عقب الهجوم.
من جانبها، طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة جميع المراكز الصحية القريبة من المدينة بالبقاء في أتم حالات الاستعداد لاستقبال ضحايا الهجوم.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن سقوط 7 قتلى وإصابة 11 آخرين، نُقلوا إلى مُستشفى أوجلة القروي، ومن ثم إلى مستشفى "الشهيد امحمد المقريف" في اجدابيا.
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