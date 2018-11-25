كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: أرتال عسكرية من اللواء 73 تتوجه لتازربو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء 73 مُشاة التابع لقوات الجيش الوطني الليبي، حالة "النفير العام والجاهزية التامة" بالمنطقة المحيطة بمدينة تازربو، بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديرية أمن المدينة، الجمعة.

وأشار اللواء إلى توجه أرتال مُسلحة نحو مدينة تازربو، تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن القائد العام، المُشير خليفة حفتر، بحسب ما أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخباري.

وكانت منطقة الخليج العسكرية قد أعلنت إرسال قوة أمنية إلى المدينة لمُلاحقة إرهابيي داعش الذين فرّوا عقب الهجوم.

من جانبها، طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة جميع المراكز الصحية القريبة من المدينة بالبقاء في أتم حالات الاستعداد لاستقبال ضحايا الهجوم.