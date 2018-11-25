كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء إسبانيا يؤكد التوصل إلى اتفاق حول جبل طارق بشأن البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، اليوم السبت إنّه تم التوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق، مما يمهد الطريق لعقد قمة الاتحاد الاوربى يوم الأحد للموافقة على اتفاق البريكست مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال سانشيز، إنّ أية قرارات مستقبلية تتعلق بجبل طارق ستكون مع إسبانيا، وأضاف "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن جبل طارق".