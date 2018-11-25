عاجل.. نهائي”الموت” بين بوكا جينور وريفربلايت لن يلعب اليوم وهذا موعده الجديد

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المعروف اختصارا بـ”كومينبول”، تغيير موعد إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس” بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، للمرة الثالثة على التوالي.
وحسب مراسل قناة “أبو ظبي” الناقلة للمباراة، فإن هذه المباراة تم تأجيلها إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة الثامنة مساءا، وذلك بعد أن رفض الفريقان الدخول لأرضية الملعب، خاصة فريق بوكا جينيور الذي تعرض لاعبوه لإصابات متفاوتة الخطورة.
هذا القرار، جاء بسبب أعمال العنف والشغب التي نشبت قبل دقائق من انطلاقها في الموعد الأول، بعد أن قامت جماهير ريفر بليت بمهاجمة حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة والغاز مسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة بعض اللاعبين، كما هدد رئيس النادي بعدم خوض المباراة بسبب هذا الفعل.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بملعب “لا بومبونيرا”.
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