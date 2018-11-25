ديمبيلي ينقذ برشلونة من “كمين” مدريد ويبقي فريقه في صدارة “الليغا”

فرض فريق برشلونة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه أتليتيكة مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب “ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني الممتاز.

وبعد جولة أولى سلبية النتيجة، تمكن الفريق المدريدي من توقيع الهدف الأول والوحيد في المباراة، في الدقيقة 76، بواسطة النجم الإسباني دييغو كوستا، برأسية مركزة سكنت شباك الحارس الألماني تير شتيغن.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة ستنتهي بانتاصر أصحاب الأرض، وقع الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف التعادل في الدقيقة 90، بعد هجمة مرتدة منسقة.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذا التعادل، واصل فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، فيما ارتقى أتليتيكو مدريد للمركز الثاني مؤقة، برصيد 24 نقطة.