وهبي: بهذه الحكومة الديمقراطية ستهاجر عبر قوارب الموت.. والرميد: شطب باب دارك لأنها نجسة!

في رد شديد اللهجة، خاطب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبد اللطيف وهبي، االقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة قائلا: “مضطر لأقول لك وهبي، تحدث أمام باب دارك، شطب باب دارك لأنها نجسة، ولا تتحدث عن حزب العدالة والتنمية لأنه حزب طاهر”.

وزاد الرميد قائلا: “هذا جدال فيه طيش وحزبنا حزب مستقل في قراره دائما، ولم يحصل أن تنازلنا عن قرارنا المستقل، ولم نسمح لأنفسنا بالتنازل، نحن رشداء قد نقتنع أو لا نقتنع بقرار معين”.

وكان وهبي، قد قال خلال مشاركته في الندوة العلمية التي نظمتها جريدة العمق، اليوم السبت، بمناسبة احتفالها بالذكرى الثالثة على انطلاقها، منتقدا حديث الرميد عن التقدم الذي يشهده المغرب حاليا: “هل فعلا المغرب يتحرك أم هو قائم مكانه؟، نعيش ازوداحية غريبة، ونمارس نقيضها، لذلك أؤكد أن السؤال الذي يجب طرحه هو ماذا نريد؟”.

وتابع القيادي بحزب الجرار، قائلا:”بنينا كل شيء في هذا الوطن ونسينا الانسان، تأكدوا أن بهذا المستوى السياسي الذي نسير به، ستهاجر الديمقراطية في هذا البلد عبر قوارب الموت”.

وتابع وهبي في مداخلته، “المديونية اليوم، ليست اختيارا بل خطة سياسية، حتى لاتتحكم الحكومة في قرارها، وهي اليوم تغرق في أرقامها التي بلغت 8 ملايير”.