إنتر ميلان يقهر فروسينوني بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق إنتر ميلان الفوز على ضيفه فروسينوني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم "النيراتزوري" بهدف أحرزه اللاعب بالدي دياو كايتا بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 أضاف اللاعب لاتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان، وفي الدقيقة 82 عاد اللاعب بالدي دياو كايتا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لصالح فريقه.

وكان هذا الفوز هو التاسع للنيراتزوري هذا الموسم بعدما تعادل في مباراة وحيدة وخسر في ثلاث، بينما كانت الخسارة الثامنة لفروسينوني الذي تعادل في أربعة مباريات وفاز في مباراة وحيدة فقط.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فروسينوني عند 7 نقاط وهو يحتل المركز التاسع عشر.