ديمبلي ينقذ برشلونة من خسارة الصدارة أمام أتلتيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتهت مباراة القمة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بتعادل مثير بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف الفريق المضيف من مدريد اللاعب دييغو كوستا، وفي المقابل سجل هدف الفريق الكاتالوني اللاعب عثمان ديمبلي.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أتلتيكو مدريد 24 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

وكان أول تهديد في المباراة، من أصحاب الأرض، حيث نفذ كوكي ركلة حرة مباشرة على مرمى برشلونة، تصدى لها بسهولة تير شتيغن في الدقيقة 7.

وجاء الرد من برشلونة في الدقيقة 22، بنفس الطريقة حيث احتسب حكم المباراة ركلة حرة لبرشلونة، سددها ليونيل ميسي، لكنها علت مرمى أوبلاك.

وظهر التحفظ على الجانبين، حيث التزم كل فريق بالتحفظ والحذر الدفاعي، وغابت فرص التهديد.

وحظي ميسي بركلة حرة مباشرة أخرى على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى مُجددًا في الدقيقة 40.

وتعرض سيرجي روبيرتو لاعب خط الوسط، للإصابة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد تدخل قوي من كوكي لاعب أتلتيكو مدريد.

ومع بداية الشوط الثاني، شارك رافينيا بديلا لسيرجي روبيرتو، الذي خرج للخضوع لفحص طبي بعد الإصابة في العضلة الخلفية.

وفي أخطر فرصة في المباراة، انطلق أنطوان غريزمان على الجبهة اليمنى ومرر كرة عرضية لدييغو كوستا، لكن الأخير فشل في الوصول إليها في الوقت المناسب، حيث قام بيكيه بإبعاد الكرة، في الدقيقة 59.

وأجرى دييعو سيميوني أول تغيير في المباراة، حيث دفع بفيتولو، بدلا من توماس ليمار في الدقيقة 64.

ونجح دييغو كوستا في تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد، بكرة رأسية مستغلا كرة ركنية في الدقيقة 77، ليكسر نحسه في الليغا وعقدته أمام برشلونة.

وقرر فالفيردي إشراك عثمان ديمبلي بدلا من آرثر، من أجل تنشيط الجبهة الهجومية وتسجيل هدف التعادل، ومالكوم بدلا من أرتورو فيدال.

وعلى الجانب الآخر أشرك سيميوني أنخيل كوريا بدلا من دييغو كوستا.

واقتنص الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة هدف التعادل للبلوغرانا، في الدقيقة 90، بعد تمريرة سحرية من ليونيل ميسي، لينقذ فريقه من الهزيمة، ويواصل برشلونة تصدره جدول الترتيب.