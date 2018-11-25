العراق: مصرعُ 6 أشخاص جرّاء استمرار السيول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 6 أشخاص مصارعهم، يوم السبت، جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمحافظة واسط جنوبي البلاد، بحسب ما قالت وزارة الصحة العراقية.
وأوردت وكالة "الأناضول" قول المتحدّث، باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "الأمطار الغزيرة التي سقطت على محافظة واسط تسببت بوفاة 6 أشخاص".
وتسببت الأمطار والرياح العاصفة بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن محافظات الجنوب لعدة ساعات.
ويرتفع بذلك ضحايا السيول التي تضرب محافظات عراقية مختلفة منذ يومين إلى 16 قتيلا، بينهم 7 في محافظة واسط وحدها.
وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت، يوم الجمعة، مصرع 10 أشخاص، بسبب السيول الجارفة؛ 5 منهم في محافظة صلاح الدين، واثنان في محافظة ذي قار، وواحد في محافظة ميسان، وواحد في محافظة البصرة، وواحد في محافظة واسط.
وتوقعت الهيئة العاصمة للأنواء الجوية العراقية والرصد الزلزالي استمرار هطول الأمطار جنوبي البلاد، يوم الأحد.
وقررت ثلاث محافظات عراقية هي ديالى، وواسط والديوانية؛ تعطيل الدوام الرسمي الأحد جراء الأحوال الجوية السيئة وسيول الأمطار.
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