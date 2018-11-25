يوفنتوس يفوز على سبال بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز يوفنتوس موقعه في الصدارة بعد فوزه على سبال بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا "السيدة العجوز" كل من اللاعبين كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين بقي برصيد سبال 13 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

وبدأت أحداث المباراة، بهدف أول ليوفنتوس، سجله لاعب سبال، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، قبل أن يلغيه الحكم، بداعي وقوع ماندزوكيتش في مصيدة التسلل أثناء اللعب.

وحاول دوغلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، التسديد من خارج المنطقة بتصويبة يسارية في الدقيقة 19، إلا أنها وصلت سهلة إلى الحارس ألفريد غوميز.

واعترض لاعبو يوفنتوس على حكم اللقاء، في الدقيقة 23، بعدما سقط خوان كوادرادو داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراض من رونالدو، لعدم احتساب ركلة جزاء للسيدة العجوز.

وعاد دوغلاس كوستا بانطلاقة جديدة في الدقيقة 25 من الناحية اليمنى، وتوغل للعمق وسدد تصويبة قوية مرت بجوار القائم.

وافتتح كريستيانو رونالدو، النتيجة ليوفنتوس، في الدقيقة 29، بعد ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها ميراليم بيانيتش، وصلت إلى رونالدو أمام المرمى، ليسكنها داخل الشباك بنجاح.

وتصدى ماتيا بيرين، لتصويبة صاروخية من قبل كيفين بونيفازي، مدافع سبال، من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدف نظيف.

وتصدى القائم، لتصويبة قوية من دوغلاس كوستا، في الدقيقة 50، لترتد إلى رونالدو، الذي سدد الكرة خارج المرمى.

وضاعف ماريو ماندزوكيتش، النتيجة ليوفنتوس، في الدقيقة 60، بعد تصويبة قوية من دوغلاس كوستا، أبعدها غوميز، حارس سبال، لترتد إلى النجم الكرواتي الذي وضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وسدد جاسمين كوريتش، لاعب سبال، من خارج المنطقة، تصويبة قوية إلا أنها مرت بجوار مرمى اليوفي.

وأضاع رونالدو، فرصة تسجيل الهدف الشخصي الثاني له، بعدما استقبل تمريرة عرضية، وانفرد بالمرمى من الناحية اليمنى، ليسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لسبال، لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض بثنائية نظيفة.