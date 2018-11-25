تشيلسي يتذوق طعم الخسارة على يد توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق توتنهام هوتسبير الهزيمة الأولى بتشيلسي هذا الموسم بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الأهداف الثلاثة للفريق المضيف كل من اللاعبين ديلي آلي، هاري كين وهيونغ مين سون، وفي المقابل سجل هدف الفريق الضيف اليتيم اللاعب أوليفيه جيرو.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 28 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

وبدأ توتنهام المباراة بقوة وسرعة، وكانت بداية التهديد في الدقيقة الأولى عن طريق رأسية داير من ركلة ركنية نفذها إيركسن.

وتجددت خطورة توتنهام عن طريق هاري كين برأسية أخرى في الدقيقة الرابعة، ولكن هذه المرة تصدى لها الحارس كيبا.

وحاول تشيلسي الرد في الدقيقة الخامسة عن طريق موراتا بعد عرضية من ويليان ولكنه حول الكرة بعيدًا عن المرمى.

واستمر تفوق توتنهام حتى أحرز الهدف الأول عن طريق ديلي آلي في الدقيقة الثامنة، حيث نفذ إيركسن كرة ثابتة وحولها آلي برأسه في المرمى.

وأهدر سون الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد تبادل للتمريرات مع إيركسن لينفرد الكوري بالمرمى، ولكنه أطاح بها فوق العارضة.

وعاد سون للظهور بعد المرور من روديغر في الدقيقة 13، حيث انفرد بكيبا ولكن الحارس الإسباني يخرجها بنجاح.

وجاء الهدف الثاني لتوتنهام عن طريق هاري كين في الدقيقة الـ16، بعد تسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء، لم يتحرك كيبا للتصدي لها.

وكان أول تهديد خطير لتشيلسي في الدقيقة 20، عن طريق ويليان الذي اخترق الجبهة اليمنى، وسدد الكرة بجانب القائم الأيمن لهوغو لوريس.

وجاء رد توتنهام في الدقيقة 30، عن طريق عرضية من إيركسن على رأس ألدرفيريلد الذي حولها تجاه المرمى، ولكن كيبا أخرجها بنجاح، لترد لفويت الذي فشل في تحويلها داخل الشباك الخالية.

واستمر سون في التألق بالدقيقة 31، بمجهود فردي ومر من الثنائي ديفيد لويز وروديغر ولكنه سدد الكرة فوق العارضة، ليرد عليه هازارد في الدقيقة 38 بتسديدة قوية بمجهود فردي أيضًا، ولكن لوريس يخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، كاد سون أن يحرز الهدف الثالث، بعد تمريرات من آلي وإيركسن، ليرسل الأخير كرة عرضية إلى سون الذي سدد بقوة، ولكن كيبا يتصدى ببراعة.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بشكل أفضل، والتهديد الأول كان في الدقيقة 51 عن طريق كوفاسيتش بتسديدة فوق العارضة، بعد رأسية من ألونسو فشل دفاع توتنهام في إبعادها، ثم جاءت فرصة جديدة عن طريق ويليان في الدقيقة 52، بعد عرضية من ألونسو وصلت إلى اللاعب البرازيلي الذي سددها واصطدمت بدفاع توتنهام وخرجت إلى ركنية.

وفي أول تهديد لتوتنهام في الشوط الثاني، انطلق سون بمفرده، ليمر من جورجينيو ثم ديفيد لويز وينفرد بكيبا ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 54 من المباراة.

وكاد هاري كين أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 68، بعد هجمة مرتدة بقيادة سون الذي يرسلها إلى سيسوكو في الجبهة اليمنى، ليقوم بعرضية أرضية لهاري كين، ولكن الأخير أطاح بها فوق العارضة.

وفي الدقيقة 70، وقف دفاع تشيلسي يشاهد تلاعب هاري كين بالكرة ثم أرسلها لديلي آلي داخل منطقة الجزاء، الذي سددها فوق العارضة مباشرة مهدرًا الهدف الرابع، وواصل هاري كين تألقه وسدد كرة في الدقيقة 83 من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ضعيفة في يد كيبا.

وتمكن البديل جيرو من إحراز أول أهداف تشيلسي في الدقيقة 85 برأسية بعد عرضية من أزبيليكويتا من الجبهة اليمنى، لتنتهي المباراة بتفوق توتنهام بنتيجة 3-1.