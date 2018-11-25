مصر: اكتشاف مقبرة تضم كنوزا فرعونية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات المصرية عن العثور على مقبرة فرعونية في مدينة الأقصر، والتي تضم تابوتين لكاهن وزوجته وتعود للقرن الثالث عشر قبل الميلاد، بعد أن وجدها علماء آثار نقّبوا في تلك المنطقة.
وصرّح وزير الآثار خالد العناني اليوم السبت، إن القبر يحتوي على تابوتين ملوّنين وألف قطعة أثرية منذ العهد الفرعوني بالإضافة إلى كنوز أخرى.
وتقع المقبرة في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من وادي الملوك، وتضم العديد من اللوحات الملوّنة للملوك الفراعنة.
وتسعى مصر للترويج للاكتشافات التاريخية الجديدة في مسعى لإنعاش قطاعها السياحي، الذي لا ت1رر كثيرا عقب الثورة، واقتصادها الذي تدهور كثيرا خصوصا في ظل سياسات النظام الحالي في مصر.
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