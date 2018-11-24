كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرازيل: المهاجرين الفنزويليين ليسوا بضائع يمكن إعادتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت تصريحات الرئيس المنتخب، في أعقاب اقتراح الحاكم المنتخَب لولاية رورايما، إطلاق "برنامج عودة" للتعامل مع المهاجرين الذين تدفقوا على الولاية الحدودية الفقيرة من فنزويلا.
وقال بولسونارو، إن الفنزويليين "يفرون من ديكتاتورية يدعمها حزب العمال ولولا (لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) وديلما روسيف، ولا يمكننا تركهم لمصيرهم".
وكان بولسونارو يشير إلى الرئيسين السابقين لولا وديلما اللذين يحتفظان بعلاقات قوية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتابع أن "فنزويلا لا يمكن أن تُعامل كبلد ديموقراطي".
وتقول الأمم المتحدة إن 2.3 مليون فنزويلي، من أصل عدد السكان البالغ 30.6 مليون نسمة، يقيمون خارج بلدهم، بينهم 1.6 مليون هاجروا منذ 2015.
ومنذ 2017 عبر أكثر من 127 ألف فنزويلي الحدود البرية مع البرازيل، بينهم نحو 69 ألفاً أكملوا طريقهم إلى دول أخرى، في حين ظل البقية في البرازيل، بحسب السلطات المحلية.
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