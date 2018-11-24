كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يختتم جولته الرسمية بإيطاليا ويعود إلى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الرئيس العراقي برهم صالح إلي بغداد بعد ختام زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

وكان الرئيس العراقي قد التقي في وقت سابق اليوم بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في القصر الرسولي

بالفاتيكان، حيث أكد على أهمية تغليب لغة الحوار وتعزيز التعايش السلمي في العراق والمنطقة.

وشدد على أهمية إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تشمل الجميع وتسهم بشكل مباشر في تحقيق السلام، مؤكدا على

أهمية تضافر جميع الجهود في إنجاز هذه المصالحة.

ووجه الرئيس العراقي الدعوة إلى بابا الفاتيكان لزيارة بلاد الرافدين ووعد بتلبيتها في الوقت المناسب.

يشار إلى أن الرئيس العراقي زار الأربعاء الماضي روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط.