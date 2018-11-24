كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "واشنطن بوست": اتفاق بين أمريكا والمكسيك بشأن طالبي اللجوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مع حكومة المكسيك المقبلة، ينتظر بموجبه طالبو اللجوء في المكسيك أثناء تقييم المحاكم الأمريكية لطلباتهم.

ويأتي هذا الاتفاق مع تزايد غضب ترامب إثر توافد آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى في قوافل وصلت إلى الجانب المكسيكي من الحدود، على أمل دخول الولايات المتحدة سعياً إلى حياة أفضل.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة داخلية المكسيك المقبلة إولغا سانشيز كورديرو، قولها "في الوقت الحالي اتفقنا على سياسة تقضي بالبقاء في المكسيك".

وأوضحت سانشيز كورديرو، العضو في إدارة الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي سيتولى منصبه في الأول من ديسمبر، إن ذلك سيمثل "حلاً قصير المدى"، وتابعت أن "الحل على المديين المتوسط والطويل هو ألا يهاجر الناس أساساً".

وذكرت الصحيفة أنه لم يتم توقيع اتفاق رسمي، لكن المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى الاتفاق على أنه اختراق محتمل لردع الهجرة.

وسيبدأ الضباط الأمريكيون المعنيون بتنفيذ الإجراءات الجديدة في الأيام أو الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكر مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي.

وسيتم فحص حالات اللاجئين مبدئياً لتحديد ما إذا كانوا يواجهون خطراً وشيكاً بالبقاء في المكسيك، حيث ينتشر العنف.

وقال التقرير، إن المسؤولين الأمريكيين سيتمكنون من معالجة ضعف عدد طلبات اللجوء على الأقل بموجب النظام الجديد لأنهم لن يكونوا مقيدين بأماكن الاحتجاز في مرافئ الدخول الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح لمقدم الطلب الذي رفض طلبه باللجوء إلى المكسيك ولكنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة حتى يتم ترحيله فوراً إلى بلده الأم.