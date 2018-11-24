كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: إصابة 12 شخص باختناق جراء الاعتداء الإرهابي على حي الخالدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن قائد شرطة حلب، اللواء عصام الشلي، مساء اليوم، إصابة 12 شخصا بحالة اختناق بالاعتداء الذي وقع في حي الخالدية وشارع النيل بحلب، نتيجة قصف المجموعات المسلحة قذائف تحتوي على مواد غازية".
فيما أكدت وكالة سانا ارتفاع عدد المصابين بحالات اختناق جراء الاعتداء الإرهابي على حي الخالدية إلى 15 مصابا.
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