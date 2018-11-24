فيتا كلوب يستجيب لطلب الرجاء وتذاكر نهائي الـ”كاف” نفذت

استجاب فريق فيتا كلوب الكونغولي عشية اليوم الأحد، لطلب فريق الرجاء البيضاوي، والمتمثل في عدم خوض الحصة التدريبية الأخيرة، على أرضية ملعب محمد الخامس، وذلك حتى لا يتضرر أكثر، قبل ساعات قليلة من المباراة النهائية، التي ستجمع بينهما مساء غد الأحد.

وقد خاض الفريق الكونغولي، حصته التدريبية بالعشب الجانبي لأرضية الملعب، بالقرب من المدرجات، وذلك بعد أن قام باكتشاف أرضية الملعب، وهو الأمر الذي تضمنه له قوانين الاتحاد الإفريقي للعبة.

وعلاقة دائما بالمباراة، انتهت عشية اليوم السبت عملية بيع تذاكر المباراة، وأعلنت اللجنة المكلفة ببيع جميع التذاكر التي تم طبعها، والتي يبلغ عددها 39 ألف تذكرة.