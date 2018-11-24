عاجل.. تأجيل نهائي “الموت” بين ريفربلايت وبكا جينيور بسبب الشغب – فيديو

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المعروف اختصارا بـ”كومينبول”، تأخير إياب نهائي “كوبا ليبيرتادوريس” بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، لمدة ساعة واحدة، لتقام بذلك على الساعة العاشرة بالتوقيت المغربي بدلا عن الساعة السادسة، بملعب الـ” “مونيمونتال” .

هذا القرار، جاء بسبب أعمال العنف والشغب التي نشبت قبل دقائق من انطلاقها في الموعد الأول، بعد أن قامت جماهير ريفر بليت بمهاجمة حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة والغاز مسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة بعض اللاعبين، كما هدد رئيس النادي بعدم خوض المباراة بسبب هذا الفعل.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بملعب “لا بومبونيرا”.

إليكم فيديو يوثق لحظة الاعتداء على حافة الفريق الأزرق والأحمر: