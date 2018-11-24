أولحاج: شاهدنا تضحيات الجماهير لاقتناء التذاكر وسنبدل كل ما في وسعنا لإسعادهم

قال محمد أولحاج، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، وأحد أبرز العناصر المجربة في الفريق، إن جميع لاعبي “الأخضر” واعون بقيمة المسؤولية الملقاة عايهم، وكل تركيزهم منصب على تحقيق هذا اللقب من أجل إسعاد الجماهير، التي ستحج بكثافة لملعب محمد الخامس، غذا الأحد، لمتابعة ذهاب نهائي الـ”كاف” أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وقال أولحاج، في الندوة الصحيفة التي عقدها، عشية اليوم السبت، رفقة مدرب الفريق كارلوس غاريدو، ” جميع اللاعبين يعرفون قيمة تضحيات جماهير الفريق من أجل إقتناء تذكرة المباراة، هناك من اسيقظ منذ الخامسة صباحا، وهناك من ضحى كثيرا، نعن واعون بكل هذا لذالك فإننا سنرد لهم الجميل وسنبدل كل ما في وسعنا من أجل الفوز بهذا اللقب”.

وأضاف أولحاج، ” نعول كثيرا على دعم عشاق الرجاء، إنهم يقدمون لنا دعما نفسيا ومعنويا كبيرا طوال 90 دقيقة من المباراة، هذا الدعم هو الذي يرعب الخصوم، وهذا ما سنحاول استغلاله في مباراة الغد أمام فيتا كلوب”.

وبخصوص استعدادات المجموعة لهذا الموعد الهام، صرح اللاعب ذاته قائلا ” لقد استعدينا في ظروف خاصة والكل الآن بات جاهزا للمباراة، كل تركيزنا على هذا الموعد، نعلم بأننا سنواجه فريقا قويا، لكننا واثقون من إمكانياتنا، وراغبون في إسعاد جماهيرنا”.

وعن خصوصية هذه المباراة، أضاف العميد السابق للفريق، ” إنها مباراة تختلف تماما عن سابقاتها، لذلك فإن برنامجنا الإعدادي لهذه المباراة كان مختلفا، هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف هنا بميداننا، قبل خوض مباراة العودة بأريحية أكبر”.

جدير ذكره أن الفريق الأخضر، سيخوض مساء غد الأحد، ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عندما يستضيف بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فريق فيتا كلوب الكونغولي، الذي سبق وأن واجهه في دور المجموعات.