"قهوة وزعتر": مسرحية مونودرامية في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشهد الساحة الفنية الفلسطينية ازدهارا، خصوصا بالمسرحيات والعروض الفنية، ومنها مسرحية "قهوة وزعتر" التي ألفها وأخرجها الفنان حسام أبو عيشة، وانتقل بها إلى مسرح وسينماتك القصبة في رام الله، مساء اليوم السبت.

وتمثل المسرحية الحالة الفلسطينية المقدسية المتميزة بدورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، في مرحلة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وحضر المسرحية حشد كبير من المقدسيين السياسيين والأكاديميين، ومختلف الأطياف الاجتماعية والفئات العمرية.

وحكى أبو عيشة للجمهور من خلال المسرحية، التي استمرت لساعة واحدة، على طريقة المونودراما أي المسرحيات ذوات الممثل الواحد فقط، قصصا عايشها مع والده صالح الذي كان الشخصية الرئيس في مقهى "زعترة" الواقع في البلدة القديمة في القدس، حيث كان أبو عيشة يساعد والده في بعض الأحيان، فجمع قصص المقهى ووضعها في قالب مسرحي شيق وقالب دراماتيكي كوميدي.

وبنى وأخرج المسرحية الفنان كامل الباشا، وساعدته في الإخراج شادن سليم، وأنتجها مسرح البسمة في القدس المحتلة.